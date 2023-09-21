Украина с февраля 2022 года получила от США $21,7 млрд

Как сообщили в украинском Минфине, привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансовая помощь Вашингтона Киеву с февраля 2022 года составила $21,7 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В госбюджет Украины уже поступило $21,7 млрд от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США оказывается на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны", - цитирует министра пресс-служба ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как информирует министерство, в четверг в государственный бюджет Украины поступил очередной грант от США в размере $1,25 млрд через целевой фонд доноров Всемирного банка.

По утверждению Минфина, привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на оплату труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.

В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины заложили рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд, а также увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП. В проекте бюджета Украины на 2024 год предусмотрен дефицит около $42 млрд, а также госдолг в сумме более $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП.