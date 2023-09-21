Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики

Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" в обсуждении и голосовании не участвовали, покинув зал заседаний

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Молдавии по предложению правительства денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики. Депутаты одобрили денонсацию соглашений с СНГ о координации отношений между государствами в области электроэнергетики, об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран - участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе стран - участниц СНГ.

"Я представил эти три соглашения на денонсацию по той причине, что республика физически не может получать электроэнергию через энергосистему Содружества", - сказал представивший депутатам проект о денонсации министр энергетики Виктор Парликов.

По его словам, после того как соседняя Украина отказалась подключаться к энергосистеме России и Белоруссии, энергосистема Молдавии была синхронизирована с европейской энергосистемой ENTSO-e.

Соглашения были денонсированы голосами 57 депутатов правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" в обсуждении и голосовании не участвовали, покинув зал заседаний. Они объяснили это "протестом против незаконных действий властей".

В этом году парламент Молдавии денонсировал больше 10 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году ПДС. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. Со своей стороны бывший глава государства, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране будут восстановлены все соглашения с СНГ, которые незаконно денонсировала правящая партия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.