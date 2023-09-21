Fesco планирует внедрять системы беспилотного управления судами

Транспортная группа договорилась с Sitronics о разработке проекта, отметил председатель совета директоров Андрей Северилов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует внедрять автономные системы судовождения, сообщил журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Планируем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности внедрения беспилотных систем на суда.

"Более того, мы даже уже договорились (с Sitronics - прим. ТАСС) о разработке проекта. Пока будем тестировать на судах небольшой вместимости, которые у нас будут ходить в каботаже на Дальнем Востоке", - сообщил Северилов.

Он добавил, что это один из пяти совместных проектов Fesco и Sitronics.

В ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года Fesco и Sitronics Group подписали соглашение о начале цифровой модернизации флота. На суда транспортной группы планируется установить интегрированную и картографическую навигационную систему, IT-решения динамического позиционирования и оптического анализа навигационной обстановки, систему бесшовной, защищенной и высокоскоростной системы связи.