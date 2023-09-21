Fesco сохраняет интерес к приобретению новых судов у ОСК

При этом транспортная группа надеется на снижение цены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco сохраняет интерес к приобретению новых контейнеровозов, построенных на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), но при условии снижения цены. Об этом рассказал журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов в кулуарах Международной выставки "Нева-2023".

"Мы были пару месяцев назад на верфи в Астрахани, которая приступила к строительству контейнеровоза проекта 00108. Однако условия приобретения - цена и сроки, озвученные ОСК, не являются для нас приемлемыми с точки зрения экономической эффективности эксплуатации судов в составе нашего флота, - сказал он. - С коллегами из ОСК находимся в диалоге, видим возможности для сближения позиций. Поэтому надеемся, что сможем выйти на оптимальные условия как по цене, так и по срокам строительства контейнеровозов. Если их итоговое предложение будет для нас экономически выгодным, то, конечно, мы с большой долей вероятности будем покупать суда".

Ранее транспортная группа Fesco сообщала, что обсуждает с ОСК возможность приобретения судов класса "река-море".

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот под управлением группы насчитывает более 30 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.