В Обнинске открылся Международный молодежный ядерный форум с делегатами из 70 стран

На площадке форума делегаты обсудят глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, а также перспективы развития ядерной и смежных наук

ОБНИНСК /Калужская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 экспертов и молодых ученых из 70 стран собрались на Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW, открывшийся в Обнинске при поддержке госкорпорации "Росатом".

На площадке форума в Технической академии Росатома делегаты обсуждают глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, а также перспективы развития ядерной и смежных наук, создание новой системы подготовки и управления карьерой отраслевых специалистов. В рамках форума пройдут научные чтения, будут зачитаны доклады о результатах новейших исследований в области ядерной физики, состоится молодежная научно-техническая конференция имени Е. П. Славского, будут организованы лаборатория инноваций, а также образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW 2023 - первый в истории молодежный ядерный форум. Мероприятие проводится в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в России в 2024 году, и Десятилетия науки и технологий. Ключевая цель форума - вовлечение молодежи разных стран в создание передового международного центра ядерного образования ("Обнинск тех") и разработку совместных инициатив, направленных на решение актуальных задач мировой ядерной отрасли и смежных отраслей промышленности.