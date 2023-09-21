Путин поздравил коллектив Тверского вагоностроительного завода со 125-летием основания

Президент отметил вклад предприятия в развитие экономики России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил трудовой коллектив и ветеранов ОАО "Тверской вагоностроительный завод" со 125-летием основания, отметив вклад работников предприятия в развитие экономики и транспортной сферы страны.

"Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете дело своих предшественников, вносите вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. Убежден, что вы и впредь будете уверенно смотреть в будущее, смело внедрять новаторские идеи, наращивать технологический и производственный потенциал предприятия", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что юбилей одного из старейших отраслевых предприятий является большим событием для его коллектива и ветеранов и важной датой для всего российского железнодорожного машиностроения. В истории Тверского вагоностроительного завода немало свершений и героических страниц, подчеркнул Путин. Он отметил, что юбилей завода также является хорошей возможностью отдать дань уважения многим поколениям его сотрудников, которые своим профессионализмом и самоотверженностью устанавливали высокую планку качества выпускаемой продукции, закладывали замечательные трудовые традиции. Он пожелал трудовому коллективу и ветеранам предприятия здоровья, успехов и всего самого доброго.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг". Выпускает широкий ассортимент грузовых и пассажирских вагонов, электропоезда и трамваи. В настоящее время ТВЗ выпускает 14 видов пассажирских вагонов, рассчитанных на скорости от 160 до 200 км/ч, почтово-багажные вагоны, модели для перевозки заключенных, специальные тяжелые вагоны для транспортировки оборудования для атомных электростанций и отработанного ядерного топлива. С 2012 года на предприятии серийно выпускаются двухэтажные вагоны.