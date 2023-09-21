Порядка 70% реструктуризаций розничных кредитов в Сбере проводятся онлайн

Как сообщили в банке, 25% от всего объема онлайн-реструктуризаций подписываются всего за семь минут

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Полностью цифровое урегулирование просроченной задолженности в Сбербанке происходит в 70% случаев от всех реструктуризаций розничных кредитов. Об этом сообщил журналистам директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития", организованного компанией АБК.

"Полностью цифровое урегулирование активно развивается. Доля всех реструктуризаций, которые подписываются онлайн, составляет сегодня почти 70%, соответственно офлайн - 30%. При этом с начала текущего года доля онлайн увеличилась на пять процентных пунктов - с 65% до 70%", - сказал он.

По словам Кузнецова, 25% от всего объема онлайн-реструктуризаций подписываются всего за семь минут, остальные - в пределах одного-двух рабочих дней. "Это небольшой срок, с учетом того, что речь может идти о сложном урегулировании, сложной ситуации клиента, в которой нужно индивидуально разобраться. Средний срок оформления заявки офлайн (от подачи заявки до подписания) составляет семь дней", - отметил директор дивизиона.