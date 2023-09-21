Ростехнадзор приостановил добычу угля на лаве в шахте "Березовская" в Кузбассе

Суд согласился с требованиями Ростехнадзора и приостановил работы на 90 суток

ТАСС, 21 сентября. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве № 49 в шахте "Березовская" угольной компании "Северный Кузбасс", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 14 по 20 сентября 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 11 протоколов о временном запрете деятельности: 18 сентября на выемку угля в лаве №49 пласта XXVI АО "Угольная компания "Северный Кузбасс", Шахта "Березовская", - написал Виль.

Он добавил, что решение было принято из-за превышение допустимой концентрации метана, нарушения требований проектных решений при пластовой дегазации угольных пластов, а также нарушений в системе аэрогазового контроля и пылевзрывоопасного состояние горной выработки. Суд согласился с требованиями Ростехнадзора и приостановил работы на 90 суток.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе.