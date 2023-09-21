Инвестиции Китая за рубежом в январе - августе выросли до $83,73 млрд

Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Прямые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом в январе - августе составили $83,73 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 11,5%. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.

"С января по август инвестиции нашей страны за рубежом продолжили расти, - заявил он на еженедельном брифинге. - Прямые нефинансовые инвестиции за рубежом достигли $83,73 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%".

К нефинансовым инвестициям относятся вложения в земельные участки, лицензии, оборудование, в научно-исследовательскую деятельность и новейшие технологии, а также в основной капитал, нематериальные активы, прирост запасов материальных оборотных средств.

Как уточнил чиновник, в юаневом эквиваленте показатель составил 585,61 млрд юаней (повышение на 18,8%). По его словам, за указанный промежуток времени китайские инвестиции в проекты на территории государств, вовлеченных в проекты инициативы "Один пояс - один путь", выросли на 14,9%, до $20,07 млрд.

Хэ Ядун отметил, что в январе - августе компании КНР завершили в других странах подрядные работы на 648,62 млрд юаней ($92,73 млрд) - на 6,1% больше, чем за тот же период в 2022 году. Стоимость новых контрактов, заключенных за восемь месяцев, выросла на 2%, составив 863,34 млрд юаней ($123,43 млрд).