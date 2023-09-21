Объем инвестиций первых резидентов ОЭЗ "Доброград-1" превысит 740 млн рублей

Предприятие будет производить оборудование, применяемое в системах отопления, кондиционирования и энергосбережения, основная выпускаемая продукция - тепловые насосы различных типов

ТАСС, 21 сентября. Первые три резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Доброград-1" во Владимирской области начнут работу до конца 2023 года, объем инвестиций в производства составит более 740 млн рублей. На предприятиях будет создано более 120 новых рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Доброград-1".

"Компания "Хоум Электро Системс" находится на этапе пусконаладочных работ и производства тестовой продукции. <…> Инвестиции резидента в проект составили более 200 млн рублей, планируется создание 34 новых высокопроизводительных рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Предприятие будет производить оборудование, применяемое в системах отопления, кондиционирования и энергосбережения, основная выпускаемая продукция - тепловые насосы различных типов. Запуск запланирован ориентировочно на начало IV квартала 2023 года. "Завод поэтапно выйдет на производительность в размере 10 тыс. единиц в год. Компания нацелена как на внутренний рынок в контексте импортозамещения, так и на экспорт - рынки Африки, Индии и Ближнего Востока", - пояснили в ОЭЗ "Доброград-1".

До конца года также планируется ввод в эксплуатацию круглогодичного агрокомплекса "Доброград Агро", предприятие будет выращивать и перерабатывать уникальные овощи, не культивируемые на территории РФ, например, брокколини, а также заниматься выращиванием цветов, салата, зеленых культур и клубники. Общий объем инвестиций в проект составит около 300 млн рублей, планируется создание 32 новых рабочих мест.

Помимо этого, в IV квартале 2023 года будет запущено предприятие компании "Интекс", резидент планирует производить эластичные медицинские изделия: чулки, гольфы, колготки, бандажи, бинты, пояса, беруши. Мощность предприятия - до 6 млн изделий в год. Общий объем инвестиций в проект составит около 241 млн рублей, планируется создание 65 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе, на сентябрь 2023 года на территории ОЭЗ "Доброград-1" уже зарегистрировано шесть резидентов, две новых компании находятся на этапе подписания соглашения на получение статуса резидента. На II квартал 2024 года намечен запуск производства оборудования для хранения и переработки сжиженного природного газа, не имеющего аналогов в России, компании "Промышленная группа безопасные технологии". Резиденты "Лаборатория Светогор" и "Международные мебельные технологии" находятся на этапе проектирования и готовятся к выходу на строительно-монтажные работы уже в этом году.