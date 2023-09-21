Общие запасы новых активов оцениваются в 490 млн тонн металлургического угля марки "Т"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания ЭЛСИ приобрела два угольных разреза в Кемеровской области - "Разрез Кузнецкий Южный" и "Разрез Малиновский", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ЭЛСИ продолжает развитие добывающего направления дивизиона "Сибирь". В состав компании вошли "Разрез Кузнецкий Южный" (участок "Чуазасский") и "Разрез Малиновский" (участок "Кичийский"), граничащие с другими разрезами ЭЛСИ на юге Кузбасса - "Разрезом Кийзасским" и "Разрезом Верхнетешским", - сообщили в компании.

Общие запасы новых активов оцениваются в 490 млн тонн металлургического угля марки "Т".

В компании добавили, что работы по добыче на приобретенных предприятиях планируется начать в ноябре этого года.

Компания "А-проперти развитие" (принадлежит совладельцам "Элси") также приобрела 100% долю в компании "Разрез Малиновский" в Кемеровской области, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения внесены в реестр 20 сентября.

"Разрез Малиновский" владеет лицензией на добычу каменного угля на участке Кичийский в Кемеровской области. Запасы каменного угля марки Т в границах участка составляют более 186 млн тонн. Согласно сайту "Малиновского", компания планирует в этом году завершить строительство предприятия и запуск в работу.

В августе 2022 года стало известно, что владелец "А-проперти" Альберт Авдолян объединит управление угольными активами компаний "Сибантрацит" и "Эльгауголь" в единую компанию - "УК Эльга-Сибантрацит" ("Элси").

ЭЛСИ управляет комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий по объему добычи и транспортировки угля. Активы компании расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях.