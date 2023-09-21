В Свердловской области урожайность овощей выросла в 1,5 раза, несмотря на засуху

Всего в регионе в 2023 году яровыми сельскохозяйственными культурами засели почти 500 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Урожайность овощей открытого грунта в Свердловской области выросла в 2023 году почти в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Урожайность картофеля в этом году в среднем 204,2 центнера с одного гектара. Это больше на 29,5% урожайности 2022 года. Увеличилась и урожайность овощей открытого грунта - 311,1 центнера с одного гектара, что на 46,6% выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, товаропроизводители региона в полном объеме обеспечены местами хранения картофеля и овощей открытого грунта. "Общая вместимость картофеле- и овощехранилищ рассчитана на 233,2 тыс. тонн продукции. Ежегодно аграриям Свердловской области из регионального бюджета предоставляются субсидии для приобретения вентиляционного и холодильного оборудования для овощехранилищ. В 2023 году на эти цели было направлено более 1 млн рублей", - цитирует Кузнецову департамент.

С полей региона собрано также 504,5 тыс. тонн зерна, при этом средняя урожайность с одного гектара составила 22,2 центнера, что на 5,7 центнеров ниже показателя 2022 года. Всего в Свердловской области в 2023 году яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно почти 500 тыс. га, в ходе уборочной кампании обработано на данный момент более 300 тыс. га.

Ранняя весна и теплая погода позволили земледельцам в 2023 году приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Однако в дальнейшем аномально жаркая погода и отсутствие осадков в мае и июне негативно сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в 42 муниципалитетах, где посевы пострадали из-за засухи.