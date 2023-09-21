"АК Барс" обсуждает возможность поставок судов на СПГ за рубеж

В основном это страны ближнего зарубежья, которые имеют достаточно избыточные запасы сжиженного газа, сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "АК Барс" рассматривает возможность строительства судов на сжиженном природном газе для стран СНГ, сообщил журналистам генеральный директор корпорации Ренат Мистахов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Да, мы такие разговоры ведем. В основном это пока страны ближнего зарубежья, которые имеют достаточно избыточные запасы сжиженного газа", - рассказал он.

Ранее Мистахов сообщал, что "АК Барс" планирует сдать 10 гражданских кораблей по итогам текущего года.

Приоритетными направлениями деятельности судостроительной корпорации "АК Барс" являются проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.