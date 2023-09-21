Трутнев заявил, что в ДФО к 2030 году привлекут около 10,5 трлн рублей инвестиций

По словам полпреда президента в ДФО, эту задачу удастся выполнить с учетом уже привлеченных в макрорегион инвестиций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 10,5 трлн рублей инвестиций планируется привлечь на Дальний Восток к 2030 году. Как сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, эту задачу удастся выполнить с учетом уже привлеченных в макрорегион инвестиций.

Как ранее отмечал Трутнев, 373 соглашения на сумму 3,818 трлн рублей были заключены на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

"Если бы мне, когда я начинал работать на Дальнем Востоке, сказали, что задачей является привлечение 3 трлн инвестиций на территорию Дальнего Востока, а сегодня это фактически осуществленные инвестиции, то я бы, наверное, очень сильно задумался о том, как этого можно добиться. Сегодня цифра на 2030 год - 10,5 [трлн рублей], но с учетом итогов этого форума у нас уже больше 9 [трлн рублей]. То есть мы с этой цифрой 100% справимся", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Одной из основных задач на ближайшее время Трутнев назвал реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Мы собрали все-таки неплохую оболочку, неплохие режимы привлечения инвестиций, <…> но это требует улучшения всего состояния Дальнего Востока, улучшения городов, большей проходимости железных дорог. Планы 22 городов приводят Дальний Восток в другое состояние", - подчеркнул вице-премьер - полпред президента.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ на Восточном экономическом форуме два года назад. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек, в том числе Северобайкальск.