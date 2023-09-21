ЦБ и банки разработают подходы к комплексному регулированию просроченного долга

Начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей Банка России Алексей Чирков назвал основной целью комплексного похода в упрощении процесса урегулирования для должника

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России совместно с крупнейшими розничными банками проведет эксперимент, по итогам которого представит подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков в ходе форума "Лидеры цифрового развития", организованного компанией "АБК".

"У разных кредиторов разные подходы работы с просрочкой. Мы совместно с финансовым уполномоченным создали рабочую группу с включением в нее крупнейших розничных банков, чтобы в спокойном режиме проработать все нюансы процедуры комплексного регулирования. По окончании эксперимента в рамках рабочей группы мы хотели бы представить дальнейшие предложения по урегулированию", - сказал он.

Чирков пояснил, что основная цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, в том числе при наличии у него одновременно нескольких проблемных долгов.

Глава дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами "Сбера" Денис Кузнецов отметил, что банк уже продвигает идею заключения соглашений о едином подходе к работе с должником. Речь идет о едином сервисе, с помощью которого все кредиторы могли бы в одном месте подписывать условия реструктуризации.

"Продукт развивается. Сейчас 10 банков-партнеров (ВТБ, Альфа-банк, "Открытие", "Тинькофф", Газпромбанк, Росбанк, МТС, Совкомбанк, ДОМ.РФ и РСХБ) и более 2,5 тыс. сделок. Больше 1 тыс. клиентов получили поддержку", - сказал Кузнецов журналистам в кулуарах форума.