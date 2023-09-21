Системы управления данными "Сибура" и "Газпром ЦПС" признали лучшими в цифровизации на TNF

За цифровизацию разведки и добычи были отмечены достижения компании "Инновационные технологии" за сервис интеллектуального глушения скважин c применением мобильных технологий

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Итоги первого конкурса "Нефть 4.0" подвели на площадке Промышленно-энергетического форума TNF. В числе лучших цифровых практик для нефтегазового сектора признали системы управления данными "Сибура", "Газпром ЦПС" и нескольких других предприятий, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Наш конкурс "Нефть 4.0" показал, насколько разнообразен мир цифровизации нефтегаза. Нам на рассмотрение прислали совершенно непохожие друг на друга проекты, с разными подходами к реализации, с использованием целого спектра технологий - IoT, нейтронных сетей, VR и других. <…> Не могу не отметить, что целый ряд присланных на конкурс инициатив был реализован в различных форматах партнерства нефтегазовых предприятий с сервисными и ИТ-компаниями", - прокомментировал итоги конкурса генеральный директор компании "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский.

За цифровизацию разведки и добычи были отмечены достижения компании "Инновационные технологии" за сервис интеллектуального глушения скважин c применением мобильных технологий. В области цифровизации нефтепереработки - "Газпром нефть" - за систему календарного планирования смешения и паспортизации нефтепродуктов, проект внедрения системы управления инженерными данными на базе ПО Bimeister от "Газпром ЦПС" признали самым "Эффективным импортозамещением". "На текущий момент времени у нас сотрудники управления инженерными данными завершили успешно опыт эксплуатации первой очереди. На вторую очередь реализации проекта у нас запланирована проработка модуля системы электронно-технического документооборота, проработка модуля цифровых моделей, разработка нового модуля управления стандартами данных", - отметила на презентации проекта заместитель руководителя программы проектов, руководитель проекта Лариса Золотарева.

За "Лучший экономический эффект" награждена компания "Сибур диджитал" за систему управления эффективностью "Эконс", которая позволяет визуализировать влияние значимых производственных параметров на экономические показатели предприятия. "Проект "Эконс" <…> по праву может считаться флагманом этого направления: эффект от его использования на предприятиях компании к концу 2022 года составил более 3 млрд рублей. Продукт продолжает развиваться, поэтому и эта цифра - еще не предел", - отметила директор по цифровым и информационным технологиям "Сибура" Алиса Мельникова.

Казанский энергетический госуниверситет представил не имеющий аналогов проточный цифровой экспресс-анализатор многофазной жидкости "ПРОТОН-1", в номинации "Промышленная автоматизация" победителем стал комплексный проект "Цифровое месторождение", реализованный на Западно-Малобалыкском месторождении для ООО "КанБайкал" (НК "Нефтиса"). Также награду в этой номинации получил узбекский холдинг SEG ENERA за комплексный проект цифровизации нефтепереработки и добычи.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Конкурс "Нефть 4.0" был запущен ГК "Цифра" в партнерстве с TNF и компанией "Цифровая индустриальная платформа" (ЦИП) впервые в этом году, организаторы планируют сделать его ежегодным.