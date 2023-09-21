Дума будет держать на контроле вопрос нормализации цен на топливо

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты поддерживают решение правительства о временном ограничении экспорта бензина и дизеля

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы поддерживают решение правительства о временном ограничении экспорта бензина и дизеля, а также будут держать на контроле вопрос нормализации цен на топливо. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что рост стоимости дизельного топлива и его дефицит стали ключевой проблемой, "с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур". Как напомнил Володин, депутаты Госдумы обсуждали этот вопрос с представителями правительства в среду, в ходе доклада главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о развитии агропромышленного комплекса.

"За последние годы сельское хозяйство превратилось из "черной дыры" в эффективную высокотехнологичную отрасль. <…> Сейчас экспорт продовольствия за рубеж находится на втором месте после топливно-энергетических поставок, опережая продукцию металлургов и химической промышленности", - написал Володин.

Он также обратил внимание на то, что по итогам прошлого сельскохозяйственного года Россия установила рекорд по объему продажи зерна, который достиг 60 млн тонн, а выручка составила $41,6 млрд. "Сегодня сельское хозяйство - стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет", - подчеркнул Володин.

О ситуации с топливом

Ранее в четверг правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. По оценке кабмина, временные ограничения "помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей". Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Накануне первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что заградительная пошлина на экспорт из РФ топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен.

Вице-премьер Александр Новак ранее объяснял рост оптовых цен на топливо увеличением цен на нефтепродукты на мировых рынках, а также снижением курса рубля к доллару.