СМИ: в Чехии планируют реже менять топливо на АЭС и производить больше энергии

По информации CTK, руководство национальной энергетической компании EZ считает, что такое решение даст значительный экономический эффект

ПРАГА, 21 сентября. /ТАСС/. Энергоблоки на АЭС "Темелин" и АЭС "Дукованы" в Чехии планируют реже останавливать для замены топлива в ядерных реакторах, что позволит значительно увеличить производство электроэнергии. Со ссылкой на представителя руководства национальной энергетической компании EZ Богдана Зронека об этом сообщило информационное агентство CTK.

"На обеих чешских АЭС [находящихся в собственности EZ] топливо будет меняться реже, - сказал он. - Интервал между остановками энергоблоков на АЭС "Темелин" вместо нынешних 12 месяцев будет увеличен до 18 месяцев, а на АЭС "Дукованы" - до 16 месяцев".

Руководство EZ, по его словам, приняло такое решение после тщательного анализа параметров безопасности работы АЭС и пришло к выводу, что оно даст значительный экономический эффект. Замены оборудования на станциях не потребуется.

На АЭС "Темелин", расположенной на юге Чехии, уже переходят на новый цикл замены атомного топлива. На АЭС "Дукованы" приступят к этому позже.

Чешские АЭС были построены при содействии СССР. Их реакторы работают пока на топливе от компании Росатома ТВЭЛ. С 2024 года его поставщиками станут компании стран Запада.