Голикова назвала обрабатывающую промышленность приоритетной по привлечению работников

Вице-премьер России отметила, что сфера является "абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Обрабатывающая промышленность, по предварительным оценкам, является абсолютным приоритетом и лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов. В ближайшее время потребуются почти 750 тыс. человек, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

"Ответ на те вызовы и на те приоритеты, которые сегодня стоят пред страной с точки зрения обеспеченности кадрами приоритетных отраслей. Абсолютный приоритет - это обрабатывающая промышленность. Она является, даже по нашим самым предварительным оценкам, абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов - почти 750 тыс. человек, сейчас до конца еще оцениваем, предварительный прогноз", - сказала она.

По словам Голиковой, несколько отраслей, скорее всего, будет уменьшать свои потребности в трудовых ресурсах, в первую очередь это те отрасли, которые имеют возможность развивать электронные сервисы. "Наша задача сегодня - сделать отраслевой региональный и профессионально-квалификационный разрез рынка труда для того, чтобы перестроить систему образования и систему мер поддержки, которые у нас сегодня работают", - пояснила вице-премьер.

Голикова уточнила, что сейчас в России есть структурные диспропорции на рынке труда, по определенным профессиям не хватает работников. На одного зарегистрированного безработного приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта.