Республика, в частности, выразила готовность подключиться к программе развития сельского хозяйства российского региона

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила Тюменской области создавать совместные производства, чтобы поставлять продукцию в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии со ссылкой на заместителя министра энергетики республики Дениса Мороза, возглавившего белорусскую делегацию на заседании совместной рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Тюмени.

"Речь идет не только о расширении взаимной торговли, но и о создании совместных производств с организацией поставок продукции как на внутренние рынки Беларуси и России, так и третьих стран", - подчеркнул замминистра.

На заседании стороны обсудили возможности наращивания поставок в российский регион белорусской грузовой, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, товаров легкой и пищевой промышленности. Также Белоруссия готова подключиться к программе развития сельского хозяйства в Тюменской области, включая реализацию проектов по строительству агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности под ключ.

Кроме того, рассмотрены возможности наращивания поставок белорусского лифтового оборудования для его использования в регионе при строительстве и модернизации многоэтажных жилых домов. Что качается взаимодействия в сфере энергетики, то на переговорах особое внимание было уделено вопросам добычи и переработки торфа. Белорусские представители отметили, что имеют необходимые компетенции в части производства торфяной продукции топливного назначения, а также широкого ассортимента товаров нетопливной группы. Предложено организовать визит деловых кругов региона на белорусские торфобрикетные заводы для обсуждения партнерства.

По словам Мороза, из 80 регионов России, с которыми у Белоруссии установлено торгово-экономическое сотрудничество, Тюменская область занимает первое место по объему товарооборота. В январе-июле 2023 года объем взаимной торговли составил около $1,7 млрд. При этом белорусский экспорт за указанный период вырос на 16,5%.