В Австрии заявили, что импортеры газа должны отчитываться о происхождении топлива

По словам представителя Минэнерго страны, на уровне ЕС также стоит внедрить стандарт сертификатов о происхождении газа

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Компании - импортеры газа в Австрии должны отчитываться о стране происхождения топлива, это поможет сократить зависимость страны от поставок из России. Такое мнение высказал исполнительный директор австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер.

Он заявил в интервью телеканалу ORF, что компании должны предоставлять информацию о том, "кто поставляет газ, что это за страны и по каким путям он идет в Австрию". Пока такой практики нет.

Минэнерго Австрии поддержало идею регулятора. По словам представителя ведомства, на уровне ЕС также стоит внедрить стандарт сертификатов о происхождении газа.

Спор вокруг поставок газа из России вновь разгорелся в Австрии после того, как представитель Еврокомиссии в республике Мартин Зельмайр раскритиковал Вену за импорт российских энергоресурсов. По его словам, Австрия ежедневно платит России "кровавые деньги".

Власти республики неоднократно заявляли о стремлении сократить зависимость от РФ, однако по экономическим причинам полный отказ от поставок сейчас невозможен. Доля российского газа в австрийском импорте в этом июле составила 66%. В феврале 2022 года показатель был на уровне 79%.