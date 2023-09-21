21 сентября, 12:47

Reuters: Египет ведет переговоры с банком из ОАЭ для покупки казахского зерна

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По данным агентства, этот шаг может обеспечить Египет дешевой альтернативой пшеницы из России

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Египет проводит переговоры с расположенным в Объединенных Арабских Эмиратах банком о получении займа, который арабская республика планирует потратить на закупку зерна из Казахстана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их данным, этот шаг может обеспечить Египет дешевой альтернативой пшеницы из России. Арабская республика, отмечает агентство, является крупнейшим в мире импортером зерновых, однако в последнее время она пытается сократить свои расходы на импорт из-за нехватки иностранной валюты.

На настоящий момент переговоры находятся на ранней стадии: стороны обсуждают цену и количество поставляемого зерна, а также сумму, которую неназванный банк готов ссудить Египту для покупки пшеницы. Однако источники сомневаются в успехе сделки и отмечают, что поставлять зерновые из Казахстана будет сложно с логистической точки зрения.

Импорт зерновых из Казахстана в Египет уже одобрен, однако импорт из среднеазиатского государства является пока что редким явлением для Египта.

Агентство также указало, что ранее правительство арабской республики подписало соглашение с координатором экспортных компаний Abu Dhabi Exports Office на закупку импортного зерна у эмиратской агрокомпании Al Dahra на сумму $500 млн. 

Теги:
КазахстанОАЭЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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