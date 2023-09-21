Reuters: Египет ведет переговоры с банком из ОАЭ для покупки казахского зерна

По данным агентства, этот шаг может обеспечить Египет дешевой альтернативой пшеницы из России

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Египет проводит переговоры с расположенным в Объединенных Арабских Эмиратах банком о получении займа, который арабская республика планирует потратить на закупку зерна из Казахстана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, этот шаг может обеспечить Египет дешевой альтернативой пшеницы из России. Арабская республика, отмечает агентство, является крупнейшим в мире импортером зерновых, однако в последнее время она пытается сократить свои расходы на импорт из-за нехватки иностранной валюты.

На настоящий момент переговоры находятся на ранней стадии: стороны обсуждают цену и количество поставляемого зерна, а также сумму, которую неназванный банк готов ссудить Египту для покупки пшеницы. Однако источники сомневаются в успехе сделки и отмечают, что поставлять зерновые из Казахстана будет сложно с логистической точки зрения.

Импорт зерновых из Казахстана в Египет уже одобрен, однако импорт из среднеазиатского государства является пока что редким явлением для Египта.

Агентство также указало, что ранее правительство арабской республики подписало соглашение с координатором экспортных компаний Abu Dhabi Exports Office на закупку импортного зерна у эмиратской агрокомпании Al Dahra на сумму $500 млн.