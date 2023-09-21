Эксперт: запрет экспорта топлива из РФ может привести к увеличению мировых цен на дизель

Ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин отметил, что российский объем экспорта дизеля является существенным

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Запрет экспорта бензина и дизтоплива из России может привести к увеличению мировых цен на дизель, заявил ТАСС ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"В глобальном масштабе мировые цены на дизельное топливо уже находятся на повышенном уровне из-за роста цен на нефть и нехватки перерабатывающих мощностей. Ограничение на экспорт российского топлива может усугубить данную проблему", - сказал он.

Эксперт отметил, что российский объем экспорта дизеля является существенным. Точные объемы экспорта нефтепродуктов РФ не раскрывает, однако, по оценкам международных агентств, российский экспорт дизеля составляет примерно 900 тыс. баррелей в сутки, бензина - 60-100 тыс. баррелей в сутки.

21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Не подпадают под ограничения несколько поставок, в том числе по индикативным балансам или протоколам в страны ЕАЭС, межправсоглашениям, транзит, гумпомощь и т. д. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в Минэнерго РФ. Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последнее время достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. 21 сентября бензин на бирже подешевел на 4-5,7%, дизель - более чем на 2%.