Глава комитета Госдумы по энергетике призвал скорректировать топливный демпфер

Павел Завальный заявил, что рост стоимости топлива на НПЗ связан с изменением ситуации с выплатами по демпферу в рамках большого налогового маневра

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный призвал скорректировать демпфирующий механизм на топливо, так как в том числе из-за сокращения выплат по демпферу и произошла дестабилизация рынка топлива в России. Об этом депутат заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента во время рассмотрения ситуации с ценами на топливо.

"Рост стоимости топлива на НПЗ связан с изменением ситуации с выплатами по демпферу в рамках большого налогового маневра. В 2022 году их объем составил 2,17 трлн рублей, в федеральный бюджет на 2023 год на эти цели были заложены 1,2 трлн рублей. Фактически с учетом корректировки выплат, решение о которой было принято в июле, эта сумма значительно уменьшена", - отметил он.

По словам Завального, на фоне резкого роста стоимости дизеля на внешних рынках увеличились объемы так называемого "серого экспорта", что спровоцировало дефицит топлива для потребителей в ряде аграрных регионов, которые закупают его на оптовом рынке, а это, в свою очередь, породило спекулятивный рост цен на дизель до 80-100 тыс. рублей за тонну.

"Правительством приняты меры по балансировке рынка, ограничению серого экспорта, наполнению внутреннего рынка. Это позволит в ближайшее время стабилизировать ситуацию, убрать дефицит и спекулятивный фактор и, соответственно, снизить цены", - заявил депутат.

При этом ситуация показала недостаточность регулирования внутреннего рынка топлива. Для достижения долговременного эффекта требуются дополнительные меры нормативного характера, в том числе, возможно, корректировки демпфирующего механизма, добавил он.