Доходы бюджета Тюменской области на 2023 год увеличили на 19,5 млрд рублей

Расходы региональной казны увеличатся более чем на 16 млрд рублей

ТАСС, 21 сентября. Депутаты Тюменской областной думы приняли поправки в бюджет региона на 2023 год, согласно которым статьи дохода увеличили на 19,5 млрд рублей - почти до 235 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе думы.

"Изменение существенные: и по доходам, и по расходам. Доходы вырастут на 19,5 млрд и составят почти 235 млрд рублей. Расходы увеличатся более чем на 16 млрд, уточненный план составит более 280 млрд рублей. Дефицит 46 млрд был спланирован еще в начале года. Важно, что он будет покрыт не привлечением кредитных ресурсов, а остатками на счетах", - привели в областной думе слова ее председателя Фуата Сайфитдинова.

В связи с этим увеличатся трансферты органам местного самоуправления, которые необходимы для дальнейшего развития территорий, добавил он. "Таким образом, увеличивая доходную и расходную часть, мы имеем дефицит, но важно, что даже в этом случае мы не будем делать внешние заимствования, обойдемся своими ресурсами. Подчеркну, что областной бюджет - это бюджет развития", - пояснил председатель.

Сайфитдинов также отметил, что по итогам первого полугодия 2023 года бюджет региона исполнили с превышением - 83% относительно годового плана. "Радует, что по основным источникам доходов наблюдается существенный рост. Это говорит о том, что экономика Тюменской области наращивает темпы", - заключил он.

В ноябре 2022 года депутаты Тюменской областной думы утвердили бюджет региона на 2023 год, согласно которому объем доходов был запланирован в размере 198,5 млрд рублей, расходов - 234,1 млрд рублей.