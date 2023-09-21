Минэкономразвития ожидает более 60 тыс. туристов из Ирана до конца года

Сейчас первая группа ведущих иранских турагентств находится в Ставропольском крае

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает, что Россию посетят более 60 тыс. туристов из Ирана после введения безвизового режима, сообщила журналистам официальный представитель министерства Наируи Григорян.

"По итогам первой поездки группы из Ирана мы проведем экспертные консультации, чтобы обсудить технические детали оформления документов на безвизовые поездки и донастроим все процессы. Ожидаем, что к концу года с учетом старта безвизового режима в Россию из Ирана приедут более 60 тыс. туристов", - сказала Григорян.

На текущий момент первая группа ведущих иранских турагентств, которую возглавляет председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла, находится в Ставропольском крае.

"Я рад тому, что после 30 лет опыта работы в сфере туризма могу открыть для иранских туристов новые направления. После введения безвизового режима, который у нас уже образовался, сейчас я здесь нахожусь, вижу красоту этого региона и наслаждаюсь этим. Хочу, чтобы туристы из Ирана могли тоже приехать и посмотреть. Конечно же, это будет двусторонняя дорога, чтобы российские туристы могли такие же красивые места посетить в Иране", - сказал журналистам во время посещения горы Машук в Пятигорске Хорматолла.

Ранее по безвизовому режиму в РФ прибыла первая иранская делегация, самолет с туроператорами приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Иранские турагентства в течение недели посетят субъекты Северного Кавказа и составят маршруты для туристов.

Визит иранской делегации организован единым институтом развития "Кавказ.РФ" при поддержке Минэкономразвития России в рамках формата безвизовых поездок, предусмотренного соглашением между правительством двух стран.