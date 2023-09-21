ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на свинину

Такие прогнозы озвучил председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, сообщили в службе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФАС России выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на мясо свинины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Такие прогнозы озвучил председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, - указали в ФАС. - 21 сентября 2023 года СМИ процитировали его заявление с прогнозом роста цен на мясо свинины в ближайшее время".

В ФАС пояснили, что предостережение выдано "должностному лицу, которое выступило с публичным заявлением".

Служба отметила, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей.

"Предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства", - пояснили в антимонопольном ведомстве.

"Ведомство напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов - конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен", - добавили в ФАС.