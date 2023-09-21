В ГД внесли законопроект о продлении спецмер корпоративного регулирования на 2024 год

В частности, речь идет о продлении возможности проведения годовых общих собраний акционеров в заочной форме

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление специального регулирования в сфере корпоративных отношений до 31 декабря 2024 года, в частности, речь идет о продлении возможности проведения годовых общих собраний акционеров в заочной форме. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, на 2024 год продлеваются нормы, касающиеся возможности проведения в форме заочного голосования (опросным путем) по решению совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа) общего собрания акционеров хозяйственного общества, повестка дня которого включает вопросы, не допускающие возможность проведения общего собрания акционеров (участников) в заочной форме. Также продлевается норма об установлении порога в размере не менее 5% владения голосующими акциями АО для возникновения у акционера (акционеров) права на доступ к определенной информации и документам акционерного общества, а также обращения в суд.

Продлеваются специальные правила размещения российских облигаций для целей погашения соответствующих иностранных облигаций. Продлевается возможность не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, если его образование предусмотрено законодательством РФ или уставом такого общества, в хозяйственных обществах, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры - в этом случае его полномочия передаются коллегиальному исполнительному органу такого общества (при наличии), а в его отсутствие - единоличному исполнительному органу хозяйственного общества.

Продлевается возможность принятия решения общим собранием акционеров в акционерном обществе об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, а также приостановления прав недружественных иностранных участников, сохранения полномочий ранее избранного состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в случае сокращения количества членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, при условии, что количество членов совета директоров акционерного общества становится не менее трех.

Особое регулирование как мера поддержки бизнеса

Сергей Гаврилов пояснил, что особое регулирование в сфере корпоративных отношений, оперативно принятое в качестве мер поддержки бизнеса в условиях санкций, показало высокую эффективность и способствовало повышению стабильности деятельности компаний, обеспечило для компаний возможность пройти этот непростой период с минимальными потерями.

"Очевидно, что в условиях сохранения санкций необходимо продлить действие уже принятых мер, чтобы сохранить преемственность в регулировании, а также благоприятные условия для развития отечественных компаний и банков", - отметил депутат.