В Грузии дважды отказали авиакомпании "Россия" в осуществлении полетов из РФ

В агентстве гражданской авиации Минэкономики страны отметили, что отказ был вызван тем, что авиакомпания внесена в черный список ЕС

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дважды отказало российской авиакомпании "Россия" в осуществлении прямых рейсов из РФ в республику из-за санкции ЕС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"16 мая текущего года агентство не удовлетворило заявку авиакомпании Rossiya Airlines о выполнении регулярных рейсов по направлению Москва - Тбилиси - Москва. Авиакомпания Rossiya Airlines 14 сентября вновь обратилась в агентство, но на этот раз с просьбой начать выполнять регулярные полеты по направления Москва - Тбилиси - Москва, Москва - Батуми - Москва и Санкт-Петербург - Тбилиси - Санкт-Петербург, на что авиакомпания в тот же день получила отказ", - говорится в сообщении.

В агентстве гражданской авиации уточнили, что отказ был вызван тем, что авиакомпания "Россия" внесена в черный список ЕС.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Регулярные полеты между странами осуществляют авиакомпании "Азимут" Red Wings и Georgian Airways.