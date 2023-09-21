Эксперты заявили, что под запрет правительства подпало 95% экспорта российского топлива

Хоть кабмин и ввел несколько исключений на запрет, они не значимы с точки зрения экспортных объемов, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ все же приняло кардинальные меры на рынке топлива, о которых ранее говорил источник ТАСС в кабмине, и ввело запрет на экспорт бензина и дизеля с рядом исключений. По подсчетам опрошенных ТАСС экспертов, под запрет попадает 95% зарубежных поставок российского топлива.

При этом власти пошли по более жесткому из двух путей, поскольку изначально рассматривались два варианта - введение экспортной пошлины на нефтепродукты или полный запрет экспорта топлива.

О возможности введения таких мер ранее с опаской говорили и в отрасли: глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в среду, что ограничение экспорта пусть сначала и наполнит рынок предложением, но затем может привести к дефициту на рынке РФ и ухудшению ситуации.

Хоть кабмин и ввел несколько исключений на запрет, они не значимы с точки зрения экспортных объемов, сказал ТАСС Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. "На мой взгляд, это очень серьезное и важное для отрасли решение. Мы знаем, что, например, по дизельному топливу Россия имеет большой профицит и остановка экспорта на несколько недель может привести к сокращению переработки просто потому, что внутренний рынок не может поглотить такие объемы, а мощностей для хранения немного", - сказал он.

"Я думаю, что под ограничения сейчас подпадает более 95% экспорта дизельного топлива и бензина. Думаю, что это будет временной мерой для того, чтобы "сбить" рост цен на внутреннем рынке и выработать новые механизмы регулирования рынка. Если такие ограничения будут действовать несколько месяцев - и отрасли, и бюджету будет непросто", - предупредил эксперт.

Цены на бензин и дизельное топливо на бирже только на фоне заявлений о возможности запрета экспорта начали снижаться в первой половине недели. В четверг они продолжили падение после рекордного роста в последние месяцы: бензин подешевел на 4-5,7%, дизель - более чем на 2%. Эксперты считают, что завтра реакция будет более бурной.

Есть ли дефицит?

Цель запрета экспорта - наполнение внутреннего рынка, однако как такового дефицита топлива на рынке России нет. Об этом говорил в том числе вице-премьер России Александр Новак и чиновники из Минэнерго, информацию подтверждает статистика (в России наблюдается рост переработки).

"Физического дефицита действительно нет. Я думаю, что все понимают, что это краткосрочный запрет, но он будет болезненным как для нефтяников, так и для РЖД и "Транснефти", - отметил Кондратьев.

Эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что проблемы с поставками были в основном связаны с тем, что на сезонный рост спроса в некоторых регионах наложилось изменение логистических цепочек, связанных с эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС. "Экспортные потоки, которые шли на запад, теперь развернулись в сторону северо-запада и юга нашей страны", - подметил аналитик.

Эксперт добавил, что надежды на стабилизацию рынка связаны также и с сезонными факторами. "Завершился период отпусков, спрос на автобензины падает. И особенно стремительно он падает на югах, откуда происходит сезонный отток туристов", - пояснил Фролов.

О прохождении пикового спроса сообщил и Кондратьев, напомнив, что осенью продажи бензина и дизельного топлива обычно снижаются, что создает дополнительные условия для стабилизации рынка. Но ближайшие недели будут непростыми из-за продолжения ремонтов на НПЗ, добавил он.

Будут ли проблемы?

Введение запрета экспорта может также спровоцировать проблемы на рынке. Заместитель председателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев отметил, что НПЗ будут стимулированы производить и экспортировать нафту. "Это неправильно, так как стимулирует производить товар с низкой добавочной стоимостью. Во-вторых, если компаниям будет невыгодно продавать топливо на внутреннем рынке, то они просто снизят нефтепереработку", - сказал он.

Фролов добавил, что Россия может просто не справиться с таким объемом. "Постановление выглядит избыточным, так как оно по сути затрагивает экспортный поток дизельного топлива без гарантий, что в РФ будет достаточно мощностей для накопления этих объемов. Я напомню, что у нас в стране производится порядка 85 млн тонн дизельного топлива, а экспортируется чуть более половины от этого объема. Так как количество потребителей в стране все же ограничено, то двукратный рост потребления вряд ли возможен", - предупредил он.

Фактор топливного демпфера

Опрошенные ТАСС эксперты предупредили, что отрасль по-прежнему нуждается в корректировке демпфирующего механизма, выплату по которому за сентябрь, скорее всего, они не получат даже после запрета экспорта. Впрочем, если цены на топливо пойдут вниз достаточно резко, то такая надежда еще остается.

К корректировке призвал в том числе и глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его мнению, дестабилизация рынка топлива в России произошла из-за сокращения выплат по демпферу.

Напомним, что нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

Заместитель генерального директора института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что неполучение нефтяниками этого налогового вычета за сентябрь не стало бы критичным событием для отрасли даже вне решения по запрету экспорта.

"Сам механизм демпфирующей надбавки не оперирует ни реальными котировками на открытых для нас рынках, ни реальными котировками на внутреннем рынке", - сказал он.

Гусев же считает, что отсутствие демпфера уже заложено в текущие цены на топливо. "Главное, за чем нужно следить - чтобы не было снижения переработки. Но для этого должны быть созданы условия стимулирования", - подчеркнул он.