Глава МИД Турции призвал наряду с ООН реформировать мировую финансовую систему

Хакан Фидан считает, что миру нужна "более инклюзивная, готовая к вызовам, прозрачная и устойчивая" финансовая система

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает необходимым реформировать не только ООН и ее Совет Безопасности, но и мировую финансовую систему. Об этом он заявил во время выступления на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего ООН, запланированному на сентябрь 2024 года.

"Устав ООН возлагает ответственность за поддержание мировой безопасности на Совет Безопасности. Но существует проблема доверия к нему в целом. Когда Совбез неэффективен, терпит неудачу и вся ООН. Но реформы не должны ограничиваться только ООН. Глобальная финансовая архитектура тоже устарела. Нам нужна новая мировая финансовая система, более инклюзивная, готовая к вызовам, прозрачная и устойчивая", - сказал Фидан.

Относительно реформы ООН и ее структур министр отметил, что "необходимы международные институты, основанные на текущих реалиях, более подотчетные и способные лучше реагировать" на ситуацию в мире, а не "реликты периода после Второй мировой войны". СБ ООН, по его мнению, необходимо расширить, чтобы "совет служил интересам всего человечества, а не только нескольких его членов". Добиться этого, как отметил Фидан, можно только "сделав Совбез более репрезентативным".