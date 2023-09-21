Путин посоветовал носителям новых компетенций не ждать клиентов, а искать их самим

Нужно шире продвигать свои навыки, отметил президет России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал молодым специалистам, которые приобретают новые компетенции не ждать, когда клиенты придут к ним сами и воспользуются новыми услугами, а искать их самим и шире продвигать свои навыки.

В разговоре с одним из победителей Чемпионата высоких технологий, который занимается геопространственной цифровой инженерией, глава государства поинтересовался в чем суть этой компетенции и где она может быть применена. Выяснилось, что такие специалисты с помощью беспилотников могут на основе карт и снимков строить трехмерные модели местности с нанесением всех необходимых обозначений, а эти навыки могут быть применены во всех сферах - от сельского хозяйства, до оборонного комплекса. Однако конкретного ответа на вопрос, где такая технология может быть применена, можно ли ее применять, например, в сельском хозяйстве Путин добиться не смог. "Я думаю, что если нашему какому-нибудь сельхозтоваропроизводителю потребуется помощь в отрисовке участка, геодезическая какая-нибудь информация, то мы с радостью будем готовы помочь", - сообщил президенту его собеседник.

"Вы знаете, есть реакция на уровне первой сигнальной системы, что называется: если вы будете просто ждать, что к вам придут за этими заказами, то это может очень долго продолжаться. Нужно искать области применения, заинтересовывать, информацию распространять пошире и искать партнеров. Вот это будет правильно", - дал совет президент.

По его словам, мало сделать что-либо интересно, хорошо, красиво и надеяться, что это будет востребовано. "Если никто об этом не знает, то тогда и сложно будет продвигать эти разработки, нужно, чтобы об этом знали. Пошире нужно работать в этом смысле", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что нужно с коллегами поговорить, в данном случае с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. "Сейчас мы с "Росгеологией" разговаривали, у них востребовано будет. Надо помочь продвигать эти идеи", - заключил он.