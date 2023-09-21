Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,59%

РТС снизился на 1,44%, до 988,12 пункта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг корректировался вниз на фоне склонности рубля к укреплению и ухудшения общерыночного сентимента. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,59%, до 3 019,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,44%, до 988,12 пункта. Курс доллара снизился на 0,24%, закрывшись на отметке в 95,91 рубля, евро - на 1,17%, до 101,85 рубля, юаня - на 0,05%, до 13,11 рубля.

Геополитический фон также оставался напряженным. В свою очередь, ключевая ставка в США сохранена на уровне 5,25-5,5%, однако ФРС оставляет простор для нового повышения ставки в 2023 году. "Итоги заседания вызвали волну снижения на западных площадках. Снижались цены на металлы. Вместе с тем нефть в течение дня перешла в плюс и вышла за $94 за баррель Brent", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции En+ Group (+4,4%), расписки Qiwi (+3,42%), котировки "Юнипро" (+2,97%), бумаги "Селигдара" (+2,66%), акции Мосбиржи (+0,94%), бумаги НЛМК (+0,63%), котировки "Русала" (+0,49%).

"Акции НЛМК в четверг сохраняли стабильность и смотрелись увереннее рынка. Бумаги в сентябре начали восстановление от локальных минимумов вскоре после новости о продаже подразделения сортового проката Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ). Инвесторы, очевидно, не исключают, что поступившие от продажи средства НЛМК может использовать на выплату дивидендов", - предположила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Эксперт добавила, что долгосрочно продажа представляется скорее негативным для компании фактором.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Детского мира" (-7,28%), котировки "Полиметалла" (-6,71%), бумаги НМТП (-5,46%), акции ЛСР (-5%), расписки Fix Price (-4,63%), акции "Роснефти" (-3,62%), котировки "Алросы" (-2,63%).

"Алроса" оставалась под давлением на фоне грядущего введения санкций на алмазы из России западными странами. Накануне премьер Бельгии призвал отказаться от российских алмазов с января следующего года. Сама же "Алроса" объявила о приостановке продаж алмазов на два месяца по запросу индийского регулятора из-за слабого спроса", - добавила Кожухова.

Давление на акции "Роснефти" оказывали новости о введении ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива из России с 21 сентября, также считает аналитик.

Прогноз на 22 сентября

В ближайшее время стоит следить за уровнем 3 010 - 3 015 пунктов по индексу Мосбиржи. "Его пробой вниз может стать сигналом к ускорению продаж. Сдерживать покупки завтра может фактор пятницы, особенно актуальный в острые периоды геополитики", - рассказал Александр Бахтин. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 сентября - 2 985 - 3 105 пунктов, по курсу рубля к доллару - 94-97 рублей.

По ожиданиям Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи снова будет двигаться в коридоре 3 тыс. - 3,1 тыс. пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 95-97 рублей, евро/ рубль - в коридоре 102-104 рублей, юань/рубль - в интервале 12,9-13,3 рубля.

На внешнем фоне в конце недели может отразиться макростатистика - выйдут предварительные сентябрьские индексы PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. В индексы Мосбиржи и РТС войдут акции Positive Technologies, Qiwi, "Юнипро", "Селигдара", а покинут - бумаги Fix Price.