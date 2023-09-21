ТМК не увидела угрозы конкуренции в ближайшие годы

В компании назвали достаточно сбалансированным нынешний рынок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб - не видит для себя угрозы конкуренции на рынке в ближайшие два-три года и считает нынешний рынок достаточно сбалансированным. Об этом в эфире на Youtube-канале Market Power сообщил директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев.

"Я думаю, что в таком горизонте угрозы абсолютно точно никакой нет. Это длительный процесс освоения производства", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли угроза конкуренции ТМК в ближайшие два-три года. Алексеев отметил, что вся линейка продуктов компании, которая есть у ТМК на сегодняшний день, не будет перекрыта мощностями конкурентов.

Представитель ТМК также отметил, что трубный рынок сбалансирован, и на нем нет переизбытка предложения. "Сейчас нет переизбытка, сейчас все абсолютно сбалансировано. Более того, отрасли адаптируются под новые условия, новые требования. Это касается не только нефтегаза, но и промышленного сегмента", - сказал Алексеев.

О продажах компании

Кроме того, директор по стратегии и работе с инвесторами ТМК Игорь Барышников сообщил, что ТМК продолжает экспортировать свою продукцию, экспорт составляет до 10%.

"У компании есть небольшой экспорт - до 10%. Надо сказать, что большая часть продаж происходит на российском рынке, для российских клиентов", - сказал он.

Ранее компания сообщила, что объем реализации трубной продукции в январе - июне 2023 года достиг 2,111 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 1,724 млн тонн, а сварных труб - 386 тыс. тонн.