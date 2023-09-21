DPA: ФРГ должна потреблять на 26,5% энергии меньше к 2030 году по сравнению с 2008 годом

Бундестаг со второй попытки принял закон, направленный на повышение энергоэффективности, сообщило агентство

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) со второй попытки принял закон, направленный на повышение энергоэффективности. Согласно закону, потребление энергии в Германии должно сократиться как минимум на 26,5% к 2030 году по сравнению с 2008 годом, передает агентство DPA.

После 2030 года правительство ФРГ планирует сократить конечное потребление энергии в Германии на 45% к 2045 году по сравнению с 2008 годом. В целом закон включает конкретные цели экономии для правительства ФРГ и властей федеральных земель, а также стандарты эффективности для центров обработки данных. Компании с высоким потреблением энергии должны внедрить системы энергетического или экологического менеджмента и разработать конкретные планы по реализации мер для повышения энергоэффективности. Ограничение индивидуального потребления компаниями или частными домохозяйствами вводить не следует, уточняет агентство. Закон, который еще должен быть принят Бундесратом (палатой федеральных земель), в первую очередь реализует требования ЕС.

Закон планировалось принять еще в июле. Однако голосование сорвалось из-за того, что в зале заседаний не было достаточного количества депутатов.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.