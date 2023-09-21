Лавров на полях ГА ООН обсудил с главой МИД Таиланда наращивание экономических связей

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили наращивание торгово-экономических связей и координацию усилий в рамках ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий в рамках структур ООН", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ уточнили, что между министрами состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.