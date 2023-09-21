Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Турецкий лидер считает это реалистичным сценарием

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки, так как считает это реалистичным сценарием. Об этом он заявил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Есть ли сейчас вероятность того, что зерновой коридор будет вновь открыт? Я надеюсь. Мы будем обсуждать это с господином Путиным. Другими словами, я надеюсь, что мы будем постепенно увеличивать [поставки зерна по коридору]", - приводит слова Эрдогана государственное агентство Anadolu Ajans.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России.