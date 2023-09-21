ФНС заявила, что не рассылает письма с требованием уплаты налогов

Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не рассылает письма, в которых содержится требование уплаты налогов и ссылка, по которой их можно оплатить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, неизвестные от имени ФНС рассылают электронные письма с требованиями об оплате налоговой задолженности. Ее предлагается погасить при личном визите в инспекцию либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору.

ФНС напоминает, что налоговые уведомления не направляются на бумаге лицам, получающим их в личном кабинете налогоплательщика и личном кабинете портала госуслуг. Уведомления также не направляются, если у владельца объекта налогообложения есть льгота, вычет или иное законное основание, освобождающие его от уплаты налога, или же общая сумма начислений не превышает 100 рублей.