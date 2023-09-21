Рост ипотечного портфеля банков в августе составил рекордные 3,7%

Выдачи льготных ипотечных кредитов в это же время выросли примерно на 40%, отметили в ЦБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Темп роста ипотечного портфеля российских банков в августе по предварительным данным достиг рекордных 3,7% против 2,5% в июле, говорится в материалах Банка России.

"По предварительным данным, ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле)", - указывается в материалах.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 16,4 трлн рублей. С начала года рост составил уже 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и лишь немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%). "Это свидетельствует о перегреве рынка, но мы ожидаем, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок", - дополняет регулятор.

Что касается объема выданных кредитов, то он примерно на 30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 млрд рублей против 647 млрд в июле (предыдущий рекорд был достигнут в декабре 2022 года, когда было выдано кредитов на 697 млрд рублей). Банк России объясняет такую динамику стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля, ожиданием ужесточения условий льготных программ, в том числе повышением первого взноса по ним с 15% до 20%, а также стремлением заемщиков взять кредит на рыночных условиях до повышения ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки.

Выдачи льготных ипотечных кредитов в это же время выросли примерно на 40%, до 507 млрд рублей. Объемы выдачи кредитов по семейной ипотеке выросли с 162 млрд до 232 млрд, по льготной - с 157 млрд до 226 млрд рублей. При этом выдачи рыночной ипотеки выросли немного умереннее - примерно на 20%, с 286 млрд рублей в июле до 342 млрд в августе.