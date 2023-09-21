21 сентября, 17:43,
обновлено 21 сентября, 18:39
Военная операция на Украине

Белый дом признал, что просит Конгресс о неограниченной помощи Киеву

В администрации президента США отметили, что фиксированной суммы нет

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США просит Конгресс фактически о непрерывной финансовой поддержке Украины, Вашингтон не может назвать фиксированную сумму, которая потребуется в дальнейшем на помощь Киеву. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Поясню, что запрос на дополнительное финансирование, который мы направили на [Капитолийский] холм, был на период от конца текущего финансового года до конца календарного года, по сути, с 30 сентября до конца года. Так что нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на все время. Нам нужно финансирование для продолжения", - сказал он.

Помощник американского лидера добавил, что администрация начала обсуждать с законодателями "также, что может быть в следующем году" относительно требуемой Киеву поддержки. Салливан подчеркнул, что боевые действия "по сути своей непредсказуемы" и нельзя дать точных прогнозов на этот счет. 

Теги:
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