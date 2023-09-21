"Урбантех" рассматривает возможность строительства канатных дорог в Татарстане

Компания прорабатывает и реализует аналогичные проекты в других регионах

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. ГК "Урбантех" и Миндортранс Татарстана подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации транспорта и развития транспортной инфраструктуры в рамках форума Kazan Digital Week. Речь в том числе идет о проектах строительства канатных дорог.

"Целью соглашения является формирование и проработка новых совместных проектов в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем, строительства и эксплуатации канатных дорог городского типа на территории Республики Татарстан", - сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана в своем Telegram-канале.

Акционер и основатель группы компаний Андрей Денисенков отметил, что Татарстан считается одним из технологических лидеров в России. "Помимо внедрения IT-решений, подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в области строительства канатных дорог городского типа. ГК "Урбантех" уже прорабатывает и реализует аналогичные проекты в других регионах - и мы видим значительный потенциал у канатных дорог как вида общественного транспорта в Казани и других городах Татарстана", - цитирует его пресс-служба.

Министерство со своей стороны выразило заинтересованность в дальнейшем развитии технологических проектов на транспорте в республике. "Соглашение закладывает основу для сотрудничества с новым перспективным партнером. Мы наблюдаем за проектами ГК "Урбантех" в других регионах, и видим, что они имеют ряд успешно реализованных проектов и интересных технологических решений, и рассчитываем на плодотворное сотрудничество на территории Республики Татарстан", - приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрата Садыкова.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.