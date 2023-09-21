В РФ эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов может стартовать с апреля 2024 года

Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки ветеринарных препаратов в России, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России разработал проект постановления правительства о маркировке в стране лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сообщила пресс-служба министерства.

"Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки ветеринарных препаратов в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, планируется, что эксперимент с внедрением такой маркировки пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.