21 сентября, 19:15

В РФ эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов может стартовать с апреля 2024 года

Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки ветеринарных препаратов в России, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России разработал проект постановления правительства о маркировке в стране лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сообщила пресс-служба министерства.

"Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки ветеринарных препаратов в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, планируется, что эксперимент с внедрением такой маркировки пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года. 

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