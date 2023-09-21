США объявили о планах продажи Саудовской Аравии запчастей для танков и БМП на $500 млн

Согласно заявлению Госдепартамента, речь идет о танках Abrams, M60, БМП Bradley и сопутствующем оборудовании

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Саудовской Аравии запчастей для американских танков Abrams, M60, боевых машин пехоты (БМП) Bradley и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между вооруженными силами, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Американские власти пояснили, что королевство на основании соглашения о поддержке обратилось с просьбой продать ему запчасти для танков, БМП, минометного транспорта, боевых инженерных машин, колесных бронеавтомобилей HMMWV, легкой бронетехники, гаубиц, противотанковых комплексов, стрелкового оружия, приборов ночного видения, радарных установок, генераторов, коммуникационного оборудования и др.

С точки зрения американского правительства, выполнение соглашения "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, поддерживая уровень самообороны стратегического партнера и укрепляя стабильность на Ближнем Востоке". По версии Госдепартамента и Пентагона, контракт "не изменит базовый военный баланс в регионе". Как отмечается в документе, в результате "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Администрация США уже уведомила об этом Конгресс, у которого есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование.