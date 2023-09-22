ВТБ повысил ставки по своим рыночным ипотечным программам на 0,5 п. п.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку увеличил с 22 сентября базовую ставку по своим рыночным программам ипотеки на 0,5 процентного пункта (п. п.). Минимальная ставка составит 14%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В связи с повышением ключевой ставки и решениями других игроков ВТБ с 22 сентября корректирует условия по ипотечным кредитам Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 п. п. (что ниже роста ключевой ставки). Новые ценовые параметры будут распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 14%", - отмечается в сообщении.

Также в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 п. п., с 22 сентября ипотека с господдержкой-2020 будет доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная - 6% (в Дальневосточном федеральном округе - 5%), IT- и Дальневосточная ипотека - 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%.

"Мы понимаем, как важны ценовые параметры для заемщиков, планирующих такую крупную сделку, как покупка квартиры или дома. Поэтому заявки, поступившие до 22 сентября по всем программам, банк рассмотрит по "старым" условиям, а полученное по ним решение, включая процентную ставку, будет действовать три месяца", - добавили в пресс-службе.

Ранее повышение ставок анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Так, повышение ставок по ряду вкладов "Сбера" произойдет с 25 сентября, по ипотеке - с 22 сентября. Базовые ставки по ипотечным программам будут подняты на 0,5 п. п.