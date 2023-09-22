RuStore планирует увеличить общий каталог приложений до 30 тыс. к концу года

Как полагает операционный директор площадки Илья Сверчков, в библиотеке будет около трети зарубежных программ

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Площадка RuStore рассчитывает увеличить общее количество представленных приложений более чем в два раза, до 30 тыс., к концу года. Сейчас их в каталоге более 13 тыс., сообщил ТАСС операционный директор RuStore Илья Сверчков на полях форума Kazan Digital Week.

"Общий каталог у нас сейчас уже превысил 13 тыс. приложений. На конец года мы ориентируемся в 30 тыс. И если мы посмотрим на исторический каталог, условно, в Google play, который был раньше, доля зарубежных приложений была достаточно значительной, превышала и 70% от общей доли приложений. Соответственно, нарастание этого каталога возможно именно как раз за счет зарубежных приложений", - сказал Сверчков.

По его словам, сейчас в магазине представлено чуть больше тысячи иностранных приложений. "До конца года, если посмотреть на долю от нашего каталога, я полагаю, что мы можем выровнять баланс российских и зарубежных приложений достаточно сильно. Понятно, что это не будет такая ребалансировка в сторону зарубежных, но доля их будет, я думаю, порядка трети магазина вполне", - сказал Сверчков, отметив, что наибольшую долю среди иностранных приложений занимает Китай.

Также значительные доли у Гонконга, Сингапура, другие страны представлены точечно.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore был запущен в мае 2022 года.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка ИТ-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "ИТ-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.