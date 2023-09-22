Более 200 МСП Подмосковья возместили затраты на франшизы и маркетплейсы

Субсидии получили 60 субъектов на общую сумму 25 млн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Поддержку в виде субсидий на возмещение затрат по франшизе и выходу на маркетплейсы на общую сумму более 63 млн рублей получили свыше 200 субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателям в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 млн рублей. И это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе. Также мы продолжаем развивать сервисы для сектора МСП", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что субсидии на возмещение затрат по франшизе получили 60 субъектов МСП на общую сумму 25 млн рублей. Еще 38,2 млн рублей были предоставлены 143 предпринимателям в рамках субсидии, позволившей им компенсировать затраты при выходе на маркетплейсы.

Зампред напомнила, что прием заявок на субсидии для бизнеса, работающего по франшизе или развивающегося на маркетплейсах, проходит до конца года. Подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области. Помимо финансовой поддержки предприниматели Подмосковья могут получить и иные услуги, а также воспользоваться сервисами, позволяющими в максимально короткие сроки разместить торговый объект в парке, подобрать помещение или здание для ведения бизнеса, получив его на льготных условиях, и многое другое.