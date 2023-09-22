Страны G7 обсудят с Индией возможные меры по ограничению импорта алмазов из РФ

По данным Reuters, для обсуждения планируемых мер делегация стран Группы семи, а также Бельгии "направится на следующей неделе в Индию", в города Мумбаи и Сурат

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены обсудить с Индией, где осуществляется огранка и полировка 90% драгоценных камней в мире, возможные последствия любых ограничений на импорт российских алмазов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Для обсуждения планируемых мер делегация G7, а также Бельгии "направится на следующей неделе в Индию", в города Мумбаи и Сурат, проинформировал один из них. По его словам, "целый ряд стран стремится удостовериться в возможности принятия некоторых мер" по реализации санкций Запада в отношении импорта алмазов из России. Такая информация "будет действительно важна для принятия ими решений", добавил представитель.

Как сообщалось ранее, страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года. В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов, а также алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли. В Бельгии предложили план с целью отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

Вице-председатель индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Кирит Бхансали сказал в августе газете The Economic Times, что Индия планирует провести консультации со странами "Большой семерки" по поводу российских алмазов, но не уточнил, в каком формате. Бхансали заявил об этом после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заморозило $26 млн на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из РФ.