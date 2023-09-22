Кабмин расширил границы ТОР "Хабаровск" и "Забайкалье"

В частности, в ТОР "Хабаровск" включат новые земельные участки в Николаевске-на-Амуре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" и "Забайкалье" на Дальнем Востоке для реализации новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в ТОР "Хабаровск" будут включены новые земельные участки в Николаевске-на-Амуре. Как ожидается, это даст возможность реализовать проект, связанный с увеличением пропускной способности действующих причалов морского порта в городе, и построить еще один причал для приемки нефтепродуктов. "Это, в свою очередь, позволит повысить пропускную способность всего порта", - отметили в кабмине.

Расширение ТОР в Хабаровском муниципальном районе позволит открыть там индустриальный парк, представляющий собой готовую производственную площадку, обеспеченную технологической и производственной инфраструктурой.

В материалах кабмина указывается, что для продолжения реализации еще одного инвестпроекта - Центра развития производства региональной и беспилотной авиации в Комсомольске-на-Амуре - требуются новые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, которые будут созданы за счет государства. На это из федерального бюджета будет дополнительно выделено 1,1 млрд рублей, а общий объем финансирования на создание инфраструктуры ТОР "Хабаровск" составит более 13,4 млрд рублей.

Суммарный объем частных инвестиций в проекты ТОР "Хабаровск" по модернизации порта, строительству индустриального парка и центра авиационного производства составит свыше 1,2 млрд рублей. "При этом будет создано более 110 новых рабочих мест", - отметили в правительстве.

ТОР "Забайкалье"

Расширение ТОР "Забайкалье", как ожидается, позволит продолжить реализацию инвестпроектов по освоению Зашуланского месторождения каменного угля (на новом разрезе открытым способом будет добываться до 5 млн тонн угля ежегодно), созданию современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды на Култуминском месторождении, созданию сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерновых культур в Читинском районе.

Также будет начата реализация еще нескольких инвестпроектов в Чите, Петровске-Забайкальском и ряде муниципальных районов региона. В новых границах ТОР "Забайкалье", указывается на сайте правительства, появятся завод по производству извести, цементный завод, сельхозпредприятие по выращиванию и переработке овощей, зерновых и масличных культур, логистический сервисный комплекс, предприятие по розливу минеральной воды на Орловском месторождении минеральных вод и завод по производству энергоэффективных строительных материалов.

"Всего в эти новые проекты будет инвестировано более 10,4 млрд рублей. На новых предприятиях смогут трудоустроиться более 650 человек", - уточнили в кабмине.