Порт Черноморск покинуло второе судно, зашедшее по "зерновому коридору" Киева

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что судно покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Судно Aroyat, зашедшее в порт Черноморск по так называемому альтернативному зерновому коридору Киева в Черном море, покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Судно Aroyat под флагом Палау с 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, экипаж судна состоит из граждан Азербайджана, Албании, Бельгии, Египта и Турции. Кубраков напомнил, что перед этим балкер Resilient Africa вывез из Черноморска 3 тыс. тонн пшеницы. Балкеры Aroyat и Resilient Africa зашли в порт Черноморск 16 сентября.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки. После этого из украинских портов вышли еще четыре балкера.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Позднее Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства.