Регионы создадут центры по работе с обращениями от бизнеса в рамках инвестстандарта

Опыт 10 пилотных регионов показал целесообразность их создания, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Регионы РФ должны создать центры по сбору обратной связи от инвесторов в рамках регионального инвестиционного стандарта во всех субъектах страны. Опыт 10 пилотных регионов показал целесообразность создания центров по работе с обращениями от бизнеса, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) по итогам проведенного первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым штаба по инвестициям с регионами.

"Опыт регионов в рамках представленной работы показывает, что целесообразно создать шестой элемент регионального инвестиционного стандарта в виде центров по сбору обратной связи от бизнеса для запуска во всех регионах. Есть сформированная модель, опыт реализации, лучшие практики. Помимо сбора поступающих предложений и жалоб должна быть выстроена система их отработки и реализации на уровне субъекта", - процитировали Белоусова в пресс-службе.

Как отметили в МЭР, в ходе штаба Минэкономразвития совместно с АНО "Диалог Регионы" и Московской областью доложили о формировании механизма обратной связи от инвесторов в рамках регионального инвестиционного стандарта. Для этого в 10 пилотных регионах РФ созданы центры по отработке обращений бизнеса.

В МЭР пояснили, что эти центры действуют под кураторством профильного вице-губернатора, и все обращения предпринимателей регистрируются и направляются ответственным сотрудникам органов власти для рассмотрения и оперативного решения проблемы. "За три месяца с начала работы механизма регионы решили более 1 800 вопросов о подборе мер поддержки, получении земельного участка, подключении к коммуникациям", - рассказали в МЭР.

Там напомнили, что сейчас региональный инвестиционный стандарт состоит из пяти основных элементов. Инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткарта и комитет, а также свод правил должны сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Новый институт обратной связи поможет регионам реагировать на запросы бизнеса и оперативно корректировать инвестполитику, отметили в МЭР.

"С начала года благодаря системе ЦУР Бизнес решение нашли 98% обращений, из 7 623 поступивших от предпринимателей и инвесторов Московской области. Система зарекомендовала себя как адаптивный механизм, а значит необходимо ее дальнейшее масштабирование", - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой также цитирует МЭР.